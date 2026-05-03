По Тульской области ударили еще пять БПЛА

В Тульской области силы ПВО сбили пять беспилотников
Тульскую область атаковали еще пять беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он заявил, что подразделения ПВО (противовоздушной обороны) их уничтожили. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Миляев добавил, что в регионе все еще действует опасность атаки дронов. Накануне БПЛА четырежды пытались ударить по Тульской области. В общей сложности средства ПВО перехватили 17 беспилотников.

2 мая Смоленская область тоже подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10.

При втором налете были повреждены крыши нескольких частных домов и гражданских автомобилей. В регионе до сих пор сохраняется угроза атаки БПЛА. Власти призвали местных жителей быть осторожными.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.

 
