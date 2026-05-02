Италия и Иран обсудили возобновление работы Ормузского пролива

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД Италии, передает РИА Новости.

«В ходе разговора министр Таяни выразил глубокую обеспокоенность итальянского правительства по поводу растущей напряженности в регионе, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении.

Таяни также добавил, что возможная разработка Ираном военной ядерной программы представляет собой «красную линию для Италии». По его словам, это может спровоцировать опасную гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке с серьезными последствиями.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.