Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Украинские военкомы пойдут отлавливать «забронированных качков» по спортзалам

«Страна.ua»: на Украине начнутся рейды мобилизации по спортзалам и фитнес-клубам
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

На Украине сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) начнут проводить систематические рейды для поиска новобранцев в спортивных залах и фитнес-клубах. Об этом со ссылкой на заявление главы антикоррупционного совета при минобороны Украины Юрия Гудыменко сообщает «Страна.ua».

Гудыменко заявил, что ему надоело одновременно видеть «спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы», и слышать о скандалах, связанных с превышением полномочий сотрудниками ТЦК.

«Такая задача есть, с этой задачей работают», — заявил украинский чиновник.

«Страна.ua» отмечает, что военкомы уже отлавливали мужчин для насильственной мобилизации в фитнес-центрах, но потом внезапно перестали проводить там проверки. Местные жители высказывали по этому поводу предположение о том, что сотрудники ТЦК могли отказаться от этих рейдов за взятки со стороны владельцев тренажерных залов, которые «откупились, чтобы не потерять клиентов».

По данным издания, украинские власти хотят обеспечить пополнение личного состава ВСУ 350-400 тысячами бойцов путем урезания квоты на бронь от мобилизации с нынешних 50% до 30%.

Ранее Зеленский объявил о реформе украинской армии.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!