Мятеж на полигоне в Чугуевском районе Харьковской области демонстрирует, что ситуация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) становится все более напряженной. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом.

«Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», — сказал Корнилов.

Он допустил, что информация о мятежах в рядах украинской армии, а также о расправах над протестующими будет обнародована после завершения специальной военной операции. «И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», считает политолог.

Как сообщает РИА Новости командование ВСУ жестоко расправилось с насильно мобилизованными украинцами, поднявшими бунт в Харьковской области.

По данным источника агентства, это происшествие скрывают от высшего командования ВСУ. Отмечается, что родственникам убитых военнослужащих передали документы с указанием естественной причины смерти и переломанные и изуродованные тела.

Ранее генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве.