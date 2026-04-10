Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Политолог назвал последствия мятежа в ВСУ в Харьковской области

Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мятеж на полигоне в Чугуевском районе Харьковской области демонстрирует, что ситуация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) становится все более напряженной. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом.

«Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», — сказал Корнилов.

Он допустил, что информация о мятежах в рядах украинской армии, а также о расправах над протестующими будет обнародована после завершения специальной военной операции. «И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», считает политолог.

Как сообщает РИА Новости командование ВСУ жестоко расправилось с насильно мобилизованными украинцами, поднявшими бунт в Харьковской области.

По данным источника агентства, это происшествие скрывают от высшего командования ВСУ. Отмечается, что родственникам убитых военнослужащих передали документы с указанием естественной причины смерти и переломанные и изуродованные тела.

Ранее генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!