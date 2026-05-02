В Европе связали с Россией вывод американских войск из Германии

Аналитик Пилкингтон: США выводят войска из ФРГ после предупреждения Москвы
Bullit Marquez/AP

Пентагон решил вывести войска из ФРГ после предупреждения Российской Федерации. Об этом в социальной сети X заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

«Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии», — написал эксперт.

По его мнению, становится очевидно, на каком пути находится Европа. Пилкингтон также пожелал ей удачи.

2 мая сообщалось, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. По словам официального представителя Пентагона Шона Парнелла, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий. Ожидается, что вывод американских военных из Германии займет от полугода до года.

15 апреля в министерстве обороны РФ сообщили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву беспилотников для ударов по территории России.

Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся БПЛА. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Ранее была раскрыта численность американских войск в Европе.

 
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
