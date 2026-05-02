Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Брянскую область атаковали десятки БПЛА

В Бринской области силы ПВО ликвидировали 33 дрона
Shutterstock

В Брянской области подразделения ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 33 беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что в ликвидации БПЛА мобильно участвовали огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск» и местные спецподразделениями Росгвардии. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На местах налетов работают экстренные и оперативные службы.

До этого в российском Минобороны заявили, что силы ПВО с 8:00 до 14:00 перехватили и уничтожили над территорией РФ 123 беспилотника. Они пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Башкирию и Кубань. На подлете к столице нейтрализовали девять дронов.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
