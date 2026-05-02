Брянскую область атаковали десятки БПЛА

В Брянской области подразделения ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 33 беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что в ликвидации БПЛА мобильно участвовали огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск» и местные спецподразделениями Росгвардии. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На местах налетов работают экстренные и оперативные службы.

До этого в российском Минобороны заявили, что силы ПВО с 8:00 до 14:00 перехватили и уничтожили над территорией РФ 123 беспилотника. Они пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Башкирию и Кубань. На подлете к столице нейтрализовали девять дронов.

