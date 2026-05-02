Вооруженные силы Российской Федерации добились продвижения в районе населенного пункта Резниковка, что на Славянском направлении. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram-канале.

Аналитики подкрепили данную информацию картами, наглядно демонстрирующими перемещение российских войск.

Кроме того, отмечается, что так называемая «серая зона» на данном направлении уже распространяется на территорию села Рай-Александровка. Этот населенный пункт рассматривается как критически важный рубеж обороны на пути к Славянску и Краматорску. По сообщениям ряда российских и украинских военных медиаресурсов, интенсивные боевые действия в данной местности продолжаются уже несколько недель.

В конце апреля стало известно о продолжающейся эвакуации жителей из Славянска, расположенного на севере Донецкой народной республики, и прилегающих территорий. Еженедельно город покидает около тысячи человек, включая детей, и власти настоятельно рекомендуют оставшимся покинуть город. В отдельных районах было объявлено о проведении принудительной эвакуации детей вместе с их родителями или законными представителями.

