Пленный военный ВСУ рассказал об издевательствах командира за отказ выполнять приказ

Пленный Линник: командир ВСУ прострелил колено за отказ выполнять приказ
Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Чад» выстрелил в колено солдату, отказавшемуся выполнять приказ. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.

Он пояснил, что в составе группы из троих солдат был направлен в район Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Оказавшись рядом с животноводческими ангарами, командир отдал приказ двигаться дальше, но Линник отказался подчиниться. После этого «Чад» отошел в сторону, чтобы связаться с начальством по рации, а затем подошел к солдату, выстрелил в ногу и забрал оружие.

После этого военнослужащий принял решение сдаться в плен российскому солдату, который в это время находился в животноводческих ангарах рядом с селом Гришино ДНР.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие на славянском направлении сдались в плен после контакта с российским беспилотником.

Как следует из рассказа военнослужащего 81-й бригады ВСУ Евгения Кашенко, оказавшегося среди сдавшихся, группе поставили задачу вернуть утраченные позиции в районе села Закотное. Во время продвижения их обнаружил беспилотник. После этого они приняли решение сдаться. По его словам, им сбросили рацию, через которую они связались и договорились о сдаче в плен.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие на передовой пили мочу из-за нехватки воды.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

