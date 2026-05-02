Кадыров сообщил о ликвидации украинских диверсантов на СВО

Кадыров сообщил о ликвидации в Харьковской области украинской ДРГ из 10 человек

Российские военнослужащие уничтожили украинскую диверсионную группу численностью до 10 человек в Харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что в ходе аэроразведки операторы беспилотников обнаружили диверсантов, пытавшихся скрытно продвинуться через лесной массив. По словам Кадырова, оперативными ударами дронов группа была полностью ликвидирована.

Также в ходе работы расчетов был уничтожен вражеский дрон «Баба-Яга». Противник понес значительные потери, разрушены его укрытия и позиции, добавил глава Чечни.

12 апреля Кадыров сообщил о ликвидации небольшой группы ВСУ и украинского блиндажа на Харьковском направлении. По его словам, на данном направлении действуют бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура министерства обороны России под командованием Муслима Товзаева «Пули».

