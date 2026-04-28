Морпехи США высадились на судно, заподозрив его в нарушении блокады Ирана

Морпехи США cегодня высадились на коммерческое судно в Аравийском море, заподозрив его в нарушении морской блокады Ирана, но позволили ему продолжить путь, поскольку не нашли доказательств. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети Х.

В сообщении уточняется, что «тщательный обыск» судна M/V Blue Star III проводили военнослужащие из 31-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Они установили, что маршрут рейса корабля не предполагает захода в иранские порты — и, соответственно, нарушений морской блокады.

CENTCOM заявило, что после этих выводов корабль был освобожден после этого решения.

С этой проверкой число таких высадок американских морпехов на различные суда достигло 39. Блокада вступила в силу 13 апреля после срыва очередного раунда переговоров между Ираном и США в пакистанском Исламабаде.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер предупреждал, что проверки затронут все морские суда, заходящие в иранские порты или прибрежные зоны этой страны и выходящие оттуда. По его словам, блокада «полностью остановила морскую торговлю с Ираном».

