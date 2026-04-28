Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Морпехи США высадились на судно, заподозрив его в нарушении блокады Ирана

CENTCOM: морпехи США проверили судно Blue Star III на нарушение блокады Ирана

Морпехи США cегодня высадились на коммерческое судно в Аравийском море, заподозрив его в нарушении морской блокады Ирана, но позволили ему продолжить путь, поскольку не нашли доказательств. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети Х.

В сообщении уточняется, что «тщательный обыск» судна M/V Blue Star III проводили военнослужащие из 31-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Они установили, что маршрут рейса корабля не предполагает захода в иранские порты — и, соответственно, нарушений морской блокады.

CENTCOM заявило, что после этих выводов корабль был освобожден после этого решения.

С этой проверкой число таких высадок американских морпехов на различные суда достигло 39. Блокада вступила в силу 13 апреля после срыва очередного раунда переговоров между Ираном и США в пакистанском Исламабаде.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер предупреждал, что проверки затронут все морские суда, заходящие в иранские порты или прибрежные зоны этой страны и выходящие оттуда. По его словам, блокада «полностью остановила морскую торговлю с Ираном».

Ранее в Ормузе впервые с начала войны заметили газовоз с СПГ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
