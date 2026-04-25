Стало известно о серьезном ущербе базам США на Ближнем Востоке

Американские базы и техника в странах Персидского залива получили обширные повреждения в результате ударов Ирана, и они намного серьезнее, чем признается публично. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива получили обширные повреждения в результате иранских ударов, которые намного серьезнее, чем признается публично. Как ожидается, ремонт обойдется в миллиарды долларов», — пишет NBC.

Телеканал отмечает, что Тегеран смог нанести удары по десяткам целей, включая ангары для авиации, склады, взлетно-посадочные полосы, объекты спутниковой связи, радиолокационные системы и самолеты. И в результате атак базы оказались «сильно повреждены», и урон оказался более существенным, чем признается публично.

При этом оценить степень ущерба мешает то, что администрация США попросила частные спутниковые компании закрыть доступ к снимкам американских баз. NBC отмечает, что представители Республиканской партии уже выражают недовольство тем, что Пентагон отказывается предоставлять данные о реальном состоянии военных объектов на Ближнем Востоке. Помощник одного из членов американского конгресса заявил, что они неделями пытаются получить информацию.

Недавно газета Wall Street Journal написала, что США в ходе операции в Иране использовали более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk. Также 20 апреля портал Iran War Cost Tracker сообщил, что Вашингтон за 50 дней операции против Исламской республики потратил $55,9 млрд. Затем тот же портал сообщил, что на 55 день операции расходы американского бюджета превысили $61 млрд.

