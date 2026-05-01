Франция поможет Нидерландам в борьбе с пожарами на военных полигонах

Макрон: Франция направила специалистов в Нидерланды для борьбы с пожарами

Франция направила подразделение своих специалистов в Нидерланды, чтобы оно помогли в борьбе с масштабными пожарами, вспыхнувшими на военных полигонах страны. Об этом в социальной сети Х сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Наши военнослужащие из 1-го полка обучения и вмешательства гражданской обороны приступили к оказанию поддержки своим нидерландским товарищам», — написал он.

На днях портал NU.nl сообщил, что природный пожар начался на территории артиллерийского полигона в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов. Речь идет о полигоне Т-Харде, который является единственным в стране учебным комплексом, где разрешены стрельбы из артиллерии и минометов.

Также стало известно, что на военном полигоне Вейртерхайде, расположенном в провинции Лимбург на юге Нидерландов, начался пожар во время учений. Кроме того, возгорание произошло на военном полигоне Ойрсхотсе-Хейде в провинции Северный Брабант на юге страны.

Ранее в Испании произошел взрыв на военном предприятии.