Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Перми

Генерал Попов: ВСУ могли атаковать Пермь дронами из-под Сум и Харькова
Украинские военные могли атаковать Пермский край беспилотниками с территории Украины, запуская их из Сумской, Киевской или Харьковской областей. Об этом сообщил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, для преодоления такого расстояния дроны должны быть обеспечены значительными ресурсами. Он отметил, что подобные атаки наносят удары по российским городам, приводят к пожарам и потерям среди населения.

Попов заявил, что основной целью таких налетов является психологическое давление на население. Он также допустил, что беспилотники могут запускаться и с территории России.

Генерал добавил, что сейчас условия позволяют мобильным группам действовать активнее: местность подсохла, дороги стали проходимыми, что облегчает передвижение.

30 апреля Вооруженные силы Украины выпустили беспилотники по Пермскому краю. Регион подвергся атаке второй день подряд. По словам губернатора российского субъекта Дмитрия Махонина, под удар попала промышленная площадка, работники предприятия в целях безопасности проследовали в «защитные сооружения».

Во время налета в Перми сработали сирены, по телевидению передавали предупреждение о воздушной опасности и призывали не оставаться на улице. Жителям некоторых районов пришло оповещение о «химической опасности», но власти объяснили это проверкой системы и заверили людей в отсутствии реальной угрозы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал-майор объяснил прорыв беспилотников ВСУ вглубь России.

 
