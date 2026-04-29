Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ в Запорожской области

Девочка 2012 года рождения получила ранения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его информации, девочка пострадала при атаке ВСУ на частные домовладения в Черниговском муниципальном округе. У ребенка серьезная травма спины, уточнил Балицкий. Девочку госпитализировали.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на дороге вблизи села Басань Пологовского муниципального округа. Мужчина 1964 года получил травмы, несовместимые с жизнью. Его семье будет оказана помощь, пообещал Балицкий.

Также противник ударил по центральной больнице в городе Днепрорудное Васильевского муниципального округа. В результате оказался поврежден фасад здания и остекление. Пострадавших нет.

По словам губернатора, всего за прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам.

Ранее в Запорожье увидели знак в рухнувшем украинском флаге в центре города.

 
