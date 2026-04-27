В Белгородской области дрон убил ехавшего на самокате мужчину

Гладков: в ходе атак беспилотников погиб мирный житель, еще один ранен

В результате ударов украинских дронов по Белгородской области погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат целенаправленно атаковал ехавшего на самокате мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.

В хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю, ранив находившегося внутри человека. Пострадавший был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног. После оказания помощи раненого переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром 27 апреля Гладков сообщил, что украинские военные за сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области.

Ранее полковник МЧС и его супруга погибли при ударе украинского дрона.