Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В ВСУ допустили сценарий российского ядерного удара

Елизаров: ВС РФ могут нанести тактический ядерный удар
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия может использовать тактическое ядерное оружие по Украине. Такое мнение высказал замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров, пишет «Страна.ua».

«Если мы поднимем свою эффективность и увеличим количество ущерба (...) они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием», — сказал он.

По мнению Елизарова, такой сценарий возможен в том случае, если Украину будет бить по территории РФ баллистическими ракетами.

26 февраля члены ГД РФ проголосовали за направление в парламент Германии обращения, касающегося появившейся информации о возможной передаче западными странами ядерного оружия Украине. Речь идет о заявлении российской Службы внешней разведки о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.

В конце апреля выяснилось, что парламент Германии все еще не ответил на обращение Государственной думы РФ о возможной передаче Великобританией и Францией ядерных компонентов Украине.

Ранее Зеленский высказался о важности ядерного оружия для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!