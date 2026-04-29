Российские войска ударили по складу и пунктам дислокации ВСУ в Константиновке

Минобороны РФ заявило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в Константиновке

Бойцы группировки российских войск «Юг» поразили склад с боеприпасами и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, операторы дронов в ходе воздушной разведки обнаружили склад боеприпасов украинских войск и передали координаты цели сослуживцам. Удары по постройке были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Два точных попадания в дом вызвали возгорание, после чего сдетонировали боеприпасы противника. В результате детонации оборудованный склад противника был полностью уничтожен», — говорится в заявлении.

Кроме того, во время воздушной разведки были выявлены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ. Всего на объектах находились до 10 украинских солдат. Координаты целей получили артиллеристы, которые из разных видов орудий обстреляли пункты дислокации ВСУ вместе с живой силой.

27 апреля Telegram-канал «Изнанка» написал, что российская авиация полностью уничтожила подъезд дома в Константиновке, в котором прятались украинские бойцы. Объект был поражен с помощью полуторатонной управляемой фугасной авиационной бомбы.

