Беспилотник НАТО прервал разведывательный полет в районе Черного моря

Беспилотный летатательный аппарат НАТО RQ-4D Phoenix, выполнявший разведывательный полет в районе Черного моря, потерял радиосвязь с авиабазой и возвращается обратно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По имеющейся информации, дрон с позывным MAGMA10 несколько часов назад вылетел с военно-морской авиабазы базы НАТО на острове Сицилия. Он прошел воздушное пространство Греции и Болгарии, а затем долго кружил над нейтральными водами Черного моря. Вероятно ,у беспилотника появились проблемы технического характера, после чего он выдал сигнал 7600, обозначающий потерю радиосвязи с диспетчерской службой. Обратный полет дрона проходит через территорию Турции и береговые линии Ливана и Сирии.

11 апреля стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил семичасовое патрулирование у границы Российской Федерации над Черным морем.

Ранее сообщалось, что беспилотник-разведчик НАТО впервые размещался на базе в Финляндии.