Дипломат назвал условие возвращения российского персонала на АЭС «Бушер»

Российские специалисты вернутся на атомную электростанцию в иранском Бушере сразу, как позволит обстановка. Об этом постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил газете «Известия».

По его словам, возвращение россиян на АЭС «Бушер» произойдет в кратчайшие сроки после того, как это позволит военная обстановка. Он подчеркнул, что российская сторона в любом случае твердо намерена осуществить проект.

24 апреля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Исламская Республика находится в контакте с Россией по поводу дальнейшего строительства АЭС «Бушер».

15 апреля генеральный консул РФ в Исфахане Андрей Жильцов заявил, что завершена эвакуация российских специалистов, которые работали над строительством АЭС «Бушер».

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаки на АЭС «Бушер».