В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Inna Varenytsia/Reuters

В Липецкой области объявили воздушную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

«Объявлен желтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», — сказано в сообщении.

14 апреля губернатор Игорь Артамонов, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на город Елец не удалось спасти женщину. Глава региона выразил сочувствие ее близким.

Также от ударов пострадали пять мирных жителей, четверым из них потребовалась госпитализация. Помимо этого, в нескольких жилых домах оказались повреждены окна.

Кроме того, атаке БПЛА подверглось село Долгоруково. В одном из жилых домов произошел пожар, тем не менее удалось обойтись без пострадавших. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Эвакуированные жильцы находились у родственников, уточняли краевые власти. На месте случившегося тогда работали экстренные и оперативные службы. Жителям пообещали оказать материальную помощь.

Ранее жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки беспилотника.

 
