Война США и Израиля против Ирана
В США выделят $1,5 трлн на оборону

Предложенный оборонный бюджет на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн позволит США обеспечить себе лидерство в сфере технологий. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн, пишет «Интерфакс».

Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооружённым силам.

«Бюджет в размере $1,5 трлн представляет собой исторический аванс на будущую безопасность, который обеспечит США первенство в сфере быстро развивающихся технологий», — сказал он.

До этого Белый дом запросил увеличение бюджета Пентагона на финансирование ядерного комплекса США в 2027 году. В документе американской администрации говорится, что такие меры необходимы для поддержания сдерживания в отношении противников США.

В марте Минобороны США попросило Белый дом согласовать выделение свыше $200 млрд на военную кампанию против Ирана.

Ранее Трамп запросил увеличение оборонного бюджета США на 13%.

 
