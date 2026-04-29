Мирные жители пострадали в Белгородской области во время атак ВСУ

Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинский дрон ударил по коммерческому объекту в поселке Ракитное. В населенном пункте пострадали четверо мужчин. Один из них, предварительно, получил множественные проникающие ранения грудной клетки. Мирного жителя решили госпитализировать в областную клиническую больницу.

«Второму пострадавшему с ссадиной грудной клетки бригада медиков оказала помощь на месте <...>. Еще двое мужчин доставлены в Ракитянскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»), где им диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног», — говорится в заявлении.

Ожидается, что двоих пострадавших позднее транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

Также атаку беспилотника зафиксировали в селе Почаево. Целью стал автомобиль, в котором находилась женщина. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили ее в медучреждение, где у жительницы выявили осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму. Пострадавшая после получения необходимой помощи отказалась от госпитализации.

Еще один человек пострадал в селе Ясные Зори. Он получил баротравму и осколочные ранения головы, поэтому было решено отправить мужчину на лечение в областную клиническую больницу.

Ранее бойцы ВСУ сбросили авиабомбы на Белгородскую область.