В Туапсе возобновили подачу газа после атаки ВСУ

Газоснабжение восстановили в Туапсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
По его словам, во время пожара специалисты в целях безопасности перекрыли газовую трубу, которая обеспечивала топливом часть жителей микрорайона Грознефть.
«Сегодня газоснабжение возобновлено», — написал он.
По его словам, продолжается восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате атаки ВСУ.
До этого специалисты Роспотребнадзора по итогам замеров воздуха в Туапсе выявили небольшое превышение предельно допустимой концентрации бензола. Жителей города, особенно микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, которые находятся ближе всего к нефтеперерабатывающему заводу, просят соблюдать меры безопасности: меньше бывать на свежем воздухе, держать окна закрытыми, делать влажную уборку, а также заменить контактные линзы на очки.
За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее генштаб ВСУ заявил о поражении танкера в море около Туапсе.