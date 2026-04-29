В Туапсе возобновили подачу газа после атаки ВСУ

Газоснабжение восстановили в Туапсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По его словам, во время пожара специалисты в целях безопасности перекрыли газовую трубу, которая обеспечивала топливом часть жителей микрорайона Грознефть.

«Сегодня газоснабжение возобновлено», — написал он.

По его словам, продолжается восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате атаки ВСУ.

До этого специалисты Роспотребнадзора по итогам замеров воздуха в Туапсе выявили небольшое превышение предельно допустимой концентрации бензола. Жителей города, особенно микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, которые находятся ближе всего к нефтеперерабатывающему заводу, просят соблюдать меры безопасности: меньше бывать на свежем воздухе, держать окна закрытыми, делать влажную уборку, а также заменить контактные линзы на очки.

За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее генштаб ВСУ заявил о поражении танкера в море около Туапсе.