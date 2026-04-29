В воздухе Туапсе зафиксировано незначительное превышение бензола

Специалисты Роспотребнадзора по итогам замеров воздуха в Туапсе 28 апреля выявили небольшое превышение предельно допустимой концентрации бензола. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима», — сообщает ведомство.

Жителей города, особенно микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, которые находятся ближе всего к нефтеперерабатывающему заводу, просят соблюдать меры безопасности. Рекомендуется меньше бывать на свежем воздухе, держать окна закрытыми, делать влажную уборку, а также заменить контактные линзы на очки. Кроме того, следует промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения, а при выходе на улицу надевать маски. Если появились признаки недомогания, кашель, одышка или обострились хронические заболевания, необходимо сразу обратиться к врачу.

На побережье в районе Туапсе развернули еще один рубеж боновых заграждений, которые не дают загрязнениям распространяться дальше. Специалисты также усиливают защитные ограждения на территории морского терминала и НПЗ, чтобы минимизировать попадание нефтепродуктов в реку.

За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

