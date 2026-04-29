Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В воздухе Туапсе зафиксировано незначительное превышение бензола

Борис Морозов/РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора по итогам замеров воздуха в Туапсе 28 апреля выявили небольшое превышение предельно допустимой концентрации бензола. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима», — сообщает ведомство.

Жителей города, особенно микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, которые находятся ближе всего к нефтеперерабатывающему заводу, просят соблюдать меры безопасности. Рекомендуется меньше бывать на свежем воздухе, держать окна закрытыми, делать влажную уборку, а также заменить контактные линзы на очки. Кроме того, следует промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения, а при выходе на улицу надевать маски. Если появились признаки недомогания, кашель, одышка или обострились хронические заболевания, необходимо сразу обратиться к врачу.

На побережье в районе Туапсе развернули еще один рубеж боновых заграждений, которые не дают загрязнениям распространяться дальше. Специалисты также усиливают защитные ограждения на территории морского терминала и НПЗ, чтобы минимизировать попадание нефтепродуктов в реку.

За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски для здоровья жителей Туапсе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
