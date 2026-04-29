В Госдуме заявили о враждебности Финляндии после вступления в НАТО

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Журавлев: после вступления в НАТО Финляндия окончательно стала враждебной России
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лента.ру» заявил, что после вступления Финляндии в НАТО эта страна окончательно стала враждебной России.

Поводом для такого заявления послужили сообщения о прибытии финских наемников на Красноармейское направление для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Журавлев отметил, что Финляндия, как и другие европейские участники альянса — Германия, Франция, Великобритания, — теперь не только снабжает украинскую армию, но и пополняет ее личный состав.

Парламентарий также подчеркнул, что из иностранных наемников стараются формировать подразделения по национальному признаку — так проще общаться и управлять. Он подтвердил, что среди них есть и финны, и назвал такие отряды приоритетной целью.

«Хорошо, что можно определить их местоположение, а значит — уничтожить. Для нас всегда такие отряды головорезов — приоритетная цель», — сказал Журавлев.

В прошлом году воюющий за ВСУ финский наемник с позывным «Пекка» призвал сограждан не ехать на Украину. Он подчеркнул, что даже у профессиональных военных шансы выжить на фронте невысоки. Многие, побывав в первом бою, вскоре возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что в конфликте на стороне ВСУ участвуют до 25 тыс. иностранных наемников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!