Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лента.ру» заявил, что после вступления Финляндии в НАТО эта страна окончательно стала враждебной России.

Поводом для такого заявления послужили сообщения о прибытии финских наемников на Красноармейское направление для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Журавлев отметил, что Финляндия, как и другие европейские участники альянса — Германия, Франция, Великобритания, — теперь не только снабжает украинскую армию, но и пополняет ее личный состав.

Парламентарий также подчеркнул, что из иностранных наемников стараются формировать подразделения по национальному признаку — так проще общаться и управлять. Он подтвердил, что среди них есть и финны, и назвал такие отряды приоритетной целью.

«Хорошо, что можно определить их местоположение, а значит — уничтожить. Для нас всегда такие отряды головорезов — приоритетная цель», — сказал Журавлев.

В прошлом году воюющий за ВСУ финский наемник с позывным «Пекка» призвал сограждан не ехать на Украину. Он подчеркнул, что даже у профессиональных военных шансы выжить на фронте невысоки. Многие, побывав в первом бою, вскоре возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что в конфликте на стороне ВСУ участвуют до 25 тыс. иностранных наемников.