Раскрыто число иностранных наемников в рядах ВСУ

Военкор Брайар: в конфликте на стороне ВСУ участвуют до 25 тысяч наемников
Общее количество иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет до 25 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного корреспондента агентства International Reporters Лорана Брайара, который работает в Донбассе.

«Их (наемников ВСУ. — «Газета.Ru») общее количество оценивается в 20–25 тыс. На сегодняшний день в моих списках 6 022 профиля наемников», — рассказал журналист.

Как он отметил, наемники прибывают на Украину из 107 государств. При этом в списках Брайара больше всего указано информации о воюющих гражданах Колумбии — 1 725 человек. Следом по числу профилей идут Бразилия (631) и Соединенные Штаты (599). Также у военкора имеются данные о наемниках из Великобритании, Канады, Польши, Грузии, Франции, Белоруссии и России.

24 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры написали, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют до 16,5 тыс. иностранных наемников. В материале утверждалось, что 7 тыс. — это граждане Колумбии.

Ранее в России спрогнозировали вооруженные бунты иностранных наемников в рядах ВСУ.

 
