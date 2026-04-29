Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Военный рассказал подробности об отборе граждан для службы в беспилотные войска

Министерство обороны РФ

Отбор российских граждан для прохождения военной службы по контракту в войска беспилотных систем проводится ежедневно. Об этом сообщил замначальника пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы, старший лейтенант Артем Левыкин, передает ТАСС.

По его словам, акцент делается на молодежь — киберспортсменов и граждан с образованием в сфере информационных технологий. Это связано с тем, что дроны управляются при помощи ноутбуков, уточнил военный.

Левыкин рассказал, что кандидаты, проходящие мероприятия отбора для прохождения службы в войсках БПЛА, имеют категорию годности к военной службе «А» и «Б», не ниже. Кроме того, будущие бойцы должны сдать физическую подготовку не ниже, чем на оценку «хорошо».

27 апреля заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин сообщил, что в России вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия. Также предусматривается использование таких военнослужащих исключительно по прямому назначению и обязательное соблюдение условий контрактов и приложений к ним.

Ранее военкор оценил новый приказ министра обороны России о беспилотных войсках фразой «полетят головы».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
