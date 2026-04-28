Военкор оценил новый приказ министра обороны России фразой «полетят головы»

В случае неисполнения приказа министра обороны России Андрея Белоусова о военнослужащих войск Беспилотных систем (БПС) «полетят головы». Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский военный корреспондент Дмитрий Кулько.

По словам журналиста, такие последствия ждут тех командиров, которые переводят бойцов нового рода войск в штурмовики.

Военкор напомнил, что Белоусов ввел персональную ответственность для командиров за использование специалистов БПС не по назначению.

Кулько пояснил, что именно превосходство в БПЛА определит, кто будет диктовать условия в эту летнюю кампанию в зоне проведения специальной военной операции.

Накануне заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин сообщил, что в России вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия. Также предусматривается использование таких военнослужащих исключительно по прямому назначению и обязательное соблюдение условий контрактов и приложений к ним.

Ранее Минобороны уточнило условия контракта для войск беспилотных систем, подчеркнув добровольность службы.