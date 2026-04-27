В России запретят переводить военных БПЛА в другие части без их согласия

В России вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия. Об этом заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, пишет ТАСС.

По его словам, для усиления ответственности командиров за соблюдение порядка прохождения службы подготовили новые указания министра обороны. Документы направят в войска, военные комиссариаты и пункты отбора на контрактную службу. Подготовленные указания планируется направить в войска до конца апреля 2026 года.

Горемыкин уточнил, что этими указаниями устанавливается запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения внутри части без их согласия. Также предусматривается использование таких военнослужащих исключительно по прямому назначению и обязательное соблюдение условий контрактов и приложений к ним.

Кроме того замминистра отметил, что против командиров введут за нарушения порядка прохождения службы и увольнения военнослужащих этих подразделений.

Он также сообщил, что увольнение военных осуществляется по истечении срока контракта, а исключение из списков личного состава производится в день его окончания в соответствии с указами президента России.

Ранее в МО раскрыли детали контракта для поступающих в войска беспилотных систем.