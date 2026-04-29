Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

С Тимура Иванова взыскали долг за коммуналку

Суд взыскал с экс-замминистра обороны Иванова долг за ЖКУ в 150 тыс. рублей
Илья Питалев/РИА Новости

Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат постановил взыскать с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

Судебный приказ вынесен по заявлению управляющей компании. Долг в размере 149 497 рублей взыскали с Иванова, его бывшей супруги и ее родственников. Квартира находится в центральной части Москвы.

До этого стало известно, что Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск. Арбитражный суд Москвы включил эту сумму в третью очередь реестра требований кредиторов. В конце прошлого года суд по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

Кроме того, 24 апреля выяснилось, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу экс-замминистра превысила 1,415 млрд рублей. Иванова обвиняют в получении взяток, легализации денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.

Ранее бизнесмен Фомин частично признал вину по делу Тимура Иванова.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!