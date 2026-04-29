Более 3 тыс. работников сферы культуры ушли на СВО

Казакова: с начала СВО на фронт ушли более 3 тыс. работников сферы культуры
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах сказала, что с начала специальной военной операции (СВО) на фронт ушли более трех тысяч работников сферы культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Казакова отметила, если боец получил тяжелое ранение в зоне боевых действий и в силу этого не может продолжать творческую деятельность, то руководство учреждений и региональные министерства культуры обязаны найти для работника альтернативный вариант занятости. В частности, речь может идти о педагогической работе, где он сможет применить накопленный опыт и знания. Как рассказала Казакова, в Министерстве культуры уже функционирует специальный проектный офис.

«У нас министерство культуры сегодня имеет такой проектный офис, который непосредственно занимается каждым, кто вернулся, кто уходил на фронт, смотрим, как они трудоустроены, помогаем «, — рассказала Казакова.

До этого Казакова заявила, что в России вырос запрос на патриотическое и военное кино. Казакова объяснила рост на подобные картины желанием укрепить и поддерживать внутреннюю и патриотическую позицию.

Ранее сообщалось, что в России запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей.

 
