Суд приговорил главу «Пикета» Есипова за бракованные бронежилеты для Минобороны

Гендиректора «Пикета» осудили на 9 лет за некачественные бронежилеты для армии
Depositphotos

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину. Его признали виновным в поставке некачественных бронежилетов министерству обороны России.

Как уточняется в решении, суд назначил Есипову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа в размере 800 тыс. рублей. Иск Минобороны на сумму 2,4 млрд рублей был удовлетворен в полном объеме.

Министерство обороны подало иск против Есипова по делу о закупке бракованных бронежилетов. Контракт с ГК «Пикет» был заключен в 2022 году на сумму 4 млрд рублей и предусматривал поставку 30 тыс. комплектов экипировки — бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и оснащенных кевларовыми модулями.

Однако, как выяснило следствие, вместо сертифицированной продукции военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без необходимых проверок. Чтобы скрыть нарушения, руководство компании закупило материалы сомнительного происхождения почти на 590 млн рублей и оформило фиктивные документы на 1,2 млрд рублей, где указывалось, что изделия укомплектованы кевларом.

Другие фигуранты дела — финансовый директор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко — также предстанут перед судом. Заседание по их делу назначено на 12 ноября.

