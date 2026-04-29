Украинский беспилотник упал в Казахстане

Mash: дрон ВСУ упал в Актюбинской области Казахстана близ границы с Орском
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в Актюбинской области Казахстана неподалеку от границы с Оренбургской областью России, атакованной 29 апреля украинскими военнослужащими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители рассказали, что увидели упавший БПЛА рядом с селом Алимбетовка, расположенным у самой границы. В районе 8:30 утра по местному времени люди услышали сильный шум от падения тяжелого предмета.

На место инцидента прибыли казахстанские правоохранители. Других подробностей не приводится.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали 98 украинских дронов самолетного типа над территорией России.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать несколько промышленных предприятий в регионе. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах в Оренбургской области.

 
