В Курской области мирные жители получили ранения в результате атак ВСУ

Хинштейн: два человека пострадали во время атаки ВСУ на села в Курской области

Два человека пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Курской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал глава региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что в селе Макеево удару подвергся автомобиль.

«Пострадал 40-летний мужчина. У него слепое осколочное ранение плеча и спины», — говорится в заявлении.

Губернатор добавил, что в селе Степановка из-за атаки украинских войск пострадал 48-летний местный житель — у него диагностировали травму головы. Обоих мужчин госпитализировали в Курскую областную больницу.

28 апреля Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по одному из блокпостов в приграничье Белгородской области. В тот момент рядом оказалась машина, в которой находилась семья сотрудницы фельдшерско-акушерского пункта Беловской центральной районной больницы Курской области — сама женщина, ее супруг и их 16-летний сын. В результате атаки взрослые получили несовместимые с жизнью ранения. Подростка доставили в детскую областную больницу в Белгороде. В каком состоянии он находился, губернатор не уточнил.

Ранее мужчина пострадал при атаке дрона на жилой дом в Курской области.