В Севастополе отразили комбинированную атаку ВСУ с моря и воздуха

Развожаев: в Севастополе ночью уничтожили 23 БПЛА и три безэкипажных катера ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы минувшей ночью отразили комбинированную атаку на Севастополь с моря и воздуха. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации Развожаева, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны было сбито 23 украинских беспилотника. Кроме того, военные уничтожили три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Воздушная тревога и морская опасность действовали в Севастополе с 00:49 мск до 05:07 мск 29 апреля.

Севастополь регулярно становится целью ВСУ. В частности, на прошлой неделе город пережил одну из самых масштабных атак украинских беспилотников. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, один из дронов ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в центре города. В результате 43-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также были ранены еще четыре мирных жителя, среди них — пожилые женщина и мужчина. Эта атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры: повреждение выявили как минимум у 50 жилых домов. Кроме того, пострадало здание первой городской больницы, уточнил Мирошник.

Ранее Развожаев назвал запугивание целью атак ВСУ на Севастополь.

 
