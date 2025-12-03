На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чехия не смогла модернизировать предназначенные для Украины танки Т-72

Novinky: Чехия не поставит Украине модернизированные танки Т-72
Евгений Биятов/РИА Новости

Украина не сможет получить от Чехии танки Т-72М4CZ из-за неудачи с их модернизацией. Об этом, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны, сообщает чешское издание Novinky.

Предназначенные для модернизации и дальнейшей передачи Украине танки много раз в этом году проходили контрольные испытания, но никаких положительных результатов достичь не удалось. Для ввода Т-72М4CZ в строй необходимы дополнительные инвестиции в систему управления огнем, что значительно увеличит стоимость боевой машины. В связи с этим министерство обороны Чехии намеревается закрыть проект модернизации танков, и на Украину они не поступят.

22 октября стало известно, что канадские власти аннулировали контракт на ремонт 25 списанных легкобронированных боевых машин, которые должны были передать Украине.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.

