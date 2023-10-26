В США оценили российские ракеты «Кинжал»

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что «Кинжал» может поразить цели на расстоянии 2 тыс. км, обладает высокой маневренностью, а также способна совершать полет по квазибаллистической траектории. Поэтому ракету сложно отследить, перехватить или обнаружить, подчеркивает издание.

В статье добавили, что с недавнего времени «Кинжалами» могут оснастить истребители Су-34, а не только МиГ-31.

До этого стало известно, что российские ракеты «Кинжал», с которыми самолеты МиГ-31К будут патрулировать акваторию Черного моря, смогут менять целеуказание в ходе выполнения полета.

19 октября Минобороны России сообщало, что над Черным морем были обнаружены истребители Великобритании. Уточнялось, что британские самолеты не нарушили границу РФ, но развернулись от границы после приближения российских военных самолетов Су-27.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.