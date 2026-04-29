В ВС США заявили об увеличении количества кораблей в порту Ирана из-за блокады

В условиях военной блокады со стороны США в иранском порту Чахбехар, который расположен на побережье Оманского залива, скопилось более 20 судов. Об этом рассказало Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

Военные уточнили, что до введения таких мер Вашингтоном в порту в обычный день стояли на якоре или у причала в среднем пять судов.

«Сегодня в Чахбехаре находится более двадцати судов, поскольку американские войска в ходе продолжающейся блокады пресекают экономическую торговлю, идущую в Иран и из него», — говорится в публикации.

28 апреля морпехи США высадились на коммерческое судно в Аравийском море, заподозрив его в нарушении морской блокады Ирана. Позже военные позволили ему продолжить путь, поскольку не нашли доказательств.

В сообщении CENTCOM уточняется, что «тщательный обыск» судна M/V Blue Star III проводили военнослужащие из 31-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Они установили, что маршрут корабля не предполагает захода в иранские порты и, соответственно, нарушения морской блокады.

Ранее в армии Ирана сделали заявление о завершении войны с США.