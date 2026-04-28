В армии Ирана сделали заявление о завершении войны с США

Иран считает, что война с США еще не закончилась. Об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия в эфире национального телевидения.

«Что касается текущей обстановки, то мы не считали, что война закончилась... Для нас текущая обстановка — это все еще военная обстановка», — сказал Акраминия.

Он заверил граждан Ирана, что если США повторно совершат агрессию, то столкнутся с новым подходом и ответом Ирана. Представитель иранской армии отметил, что за время действующего перемирия Тегеран обновил список возможных целей для ударов в случае возобновления конфликта, а также старался производить и обновлять вооружение.

22 апреля представитель Белого дома сообщил о продлении перемирия между США и Ираном.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, иранская сторона предложила США многоступенчатые переговоры. Отмечается, что первый этап направлен на прекращение боевых действий и закрепление обязательств о ненападении на Исламскую Республику и Ливан. Второй этап предполагает согласование режима судоходства в Ормузском проливе. Завершающий, третий этап, будет посвящен обсуждению ядерной программы Ирана.

По данным издания, Белый дом встретил с недоверием инициативу Ирана, но пока не отклонил предложение.

