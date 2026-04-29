Финляндия отправила на Украину почти 15 грузовиков с экземплярами Нового Завета

С 2022 года Финляндия отправила на Украину миллионы экземпляров Нового Завета, значительная часть которых предназначалась для украинской армии. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

После начала специальной военной операции (СВО) типография из города Миккели получила крупные заказы с Украины. По словам исполнительного директора предприятия Рами Пааянена, типография отправила заказчикам почти 15 грузовиков с книгами, в основном Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он пояснил, что за три-четыре года оборот типографии увеличился на 60%, тогда как у других полиграфических предприятий страны таких темпов роста нет.

Типография из Миккели специализируется на выпуске тонкобумажной продукции — Библии, Нового Завета и другой религиозной литературы. Примерно 95% книг отправляется на экспорт.

