ВСУ сбросили авиабомбы на Белгородскую область, пострадали двое

Гладков: ВСУ сбросили две авиабомбы на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгородской области с помощью двух управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног», — написал Гладков.

Врачи оценивают состояние пострадавших, как среднее, мужчин переведут в больницу №2 города Белгорода. Уточняется, что социальный объект частично разрушен.

До этого Гладков сообщал, что в хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю, ранив находившегося внутри человека. Пострадавший был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног. После оказания помощи раненого переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее четверо жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ.