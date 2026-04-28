Сын писателя Прилепина ушел на СВО

Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина Игнат подписал контракт и отправился в зону СВО, воюет в штурмовом подразделении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе писателя.

«Игнат подписал контракт, находится в зоне СВО в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданного Захаром с товарищами в 2023 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Родня» входит в состав интербригады «Пятнашка» добровольческого корпуса.

6 мая 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубина спасти не удалось.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, имеющий гражданство Украины и России. Как было установлено в суде, Пермяков следил за Прилепиным в разных регионах России. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области.

Ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина.