Командиров 14-й бригады и 10-го корпуса сняли с должностей после появления в интернете фотографий украинских солдат под Купянском, испытывающих нехватку продовольствия. Такое решение принял генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба штаба в Telegram-канале.

Фотографии изможденных бойцов ВСУ, лишенных воды и еды, вызвали общественный резонанс и недовольство граждан Украины. Люди возмутились разницей между той картинкой, которую официально транслируют власти, и той, что предстала после опубликования данных материалов.

Генштабу ВСУ пришлось ответить на это отставками командиров и заявлениями, что проблемы со снабжением возникли именно в районе Купянска. Главная причина — российские удары, из-за которых затрудняется обеспечение подразделений и замалчивание реальной ситуации командирами этих подразделений.

Накануне украинское издание «Страна.ua» опубликовало в сети фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона ВСУ. В публикации отметили, что солдаты находятся на позициях без еды, воды, медикаментов и топлива. Командование ВСУ, по информации журналистов, не реагирует на их жалобы.

Ранее стало известно, что украинские военные страдают от обморожения и нехватки еды в окопах.