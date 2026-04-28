Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны РФ рассказали о предотвращении госпереворота в Мали

Paul Lorgerie/Reuters

Российский Африканский корпус не позволил боевикам из группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ) и «Фронт освобождения Азавада» (ФОА) устроить госпереворот в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника, подразделения Африканского корпуса нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, численность боевиков составляла около 12 тысяч человек. В результате боестолкновения потери противника составили: более 2500 боевиков, 102 автомобиля, два «шахед-мобиля, 152 мотоцикла, семь минометов.

28 апреля информационное агентство «Вести» сообщало, что благодаря умелым действиям военнослужащих Африканского корпуса Вооруженных сил России в Мали удалось избежать повторения сирийского сценария.

Согласно имеющимся данным, бойцы Африканского корпуса эффективно организовали защиту президентского дворца, удерживая под контролем ключевые позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кати. Их слаженные действия позволили создать надежную оборону для подразделений президентской гвардии и национальных вооруженных сил, что не дало возможности захватить президентский дворец.

Ранее в МИД РФ рассказали о потерях Африканского корпуса в Мали.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!