Российский Африканский корпус не позволил боевикам из группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ) и «Фронт освобождения Азавада» (ФОА) устроить госпереворот в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника, подразделения Африканского корпуса нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, численность боевиков составляла около 12 тысяч человек. В результате боестолкновения потери противника составили: более 2500 боевиков, 102 автомобиля, два «шахед-мобиля, 152 мотоцикла, семь минометов.

28 апреля информационное агентство «Вести» сообщало, что благодаря умелым действиям военнослужащих Африканского корпуса Вооруженных сил России в Мали удалось избежать повторения сирийского сценария.

Согласно имеющимся данным, бойцы Африканского корпуса эффективно организовали защиту президентского дворца, удерживая под контролем ключевые позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кати. Их слаженные действия позволили создать надежную оборону для подразделений президентской гвардии и национальных вооруженных сил, что не дало возможности захватить президентский дворец.

Ранее в МИД РФ рассказали о потерях Африканского корпуса в Мали.