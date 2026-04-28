Суд вынес приговор двум фигурантам за участие в ударе ВСУ по российским военным

Двое россиян получили по 26 лет колонии за участие в атаке ВСУ на позиции ВС РФ

Южный окружной военный суд признал виновными Дениса Глущенко и Александра Малышева по делу об участии в нанесении ракетно-бомбового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военнослужащим. Об этом сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе суда.

Следствие установило, что в 2022 году фигуранты установили контакт с украинской разведкой, а в 2023 году передали сведения о дислокации российских войск. Эти данные были использованы для последующего удара, который привел к разрушениям и повреждениям зданий.

В итоге каждому из подсудимых назначили наказание в виде 26 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. В суде уточнили, что приговор может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

До этого суд признал двух пленных бойцов ВСУ виновными в совершении террористических актов в Курской области. По данным ведомства, 29 августа штурмовики 225-го батальона ВСУ «Шквал» Дмитрий Игнатенко и Юрий Маслюков незаконно пересекли госграницу РФ и с помощью оружия запугивали население Глушковского и Кореневского районов Курской области и занимали частные дома.

Ранее российскому пенсионеру вынесли приговор за призывы к ударам по Красной площади в День Победы.