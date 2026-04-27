Пенсионеру вынесли приговор за призывы к ударам по Красной площади в День Победы

ФСБ: суд дал 6 лет колонии пенсионеру из Керчи за призывы к ударам по Москве

Пенсионеру, проживающему в Керчи, вынесли приговор за публикации с призывами ударить беспилотниками по Красной площади во время Парада Победы в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Следствие установило, что 64-летний пенсионер в прошлом служил в Государственной пограничной службе Украины. Он опубликовал в открытом доступе в Telegram комментарии с призывами к нанесению ударов беспилотниками по Красной площади во время празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к террористической деятельности, ее оправдание или пропаганду с использованием интернета). В итоге Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого в Севастополе задержали 23-летнего мужчину за призывы к терроризму в Telegram. В частности, задержанный оправдывал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и призывал «повторить» подобное.

