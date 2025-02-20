Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор двум пленным бойцам ВСУ за теракты в Курской области

Суд дал бойцам ВСУ 14 и 15 лет лишения свободы за теракты в Курской области

Суд признал двух пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вынес им приговор. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 29 августа штурмовики 225-го батальона ВСУ «Шквал» Дмитрий Игнатенко и Юрий Маслюков незаконно пересекли госграницу РФ и с помощью оружия запугивали население Глушковского и Кореневского районов Курской области и занимали частные дома. Кроме того, они «неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению».

В конце сентября прошлого года Игнатенко и Маслюков попали в российский плен.

Суд согласился с доказательствами следствия и приговорил Игнатенко и Маслюкова к 14 и 15 годам лишения свободы соответственно. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

В конце января Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Журналист британского издания Sun незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Судже.

Ранее в России вынесли приговоры четверым солдатам ВСУ, напавшим на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами