Суд вынес приговор двум пленным бойцам ВСУ за теракты в Курской области

Суд дал бойцам ВСУ 14 и 15 лет лишения свободы за теракты в Курской области

Суд признал двух пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вынес им приговор. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 29 августа штурмовики 225-го батальона ВСУ «Шквал» Дмитрий Игнатенко и Юрий Маслюков незаконно пересекли госграницу РФ и с помощью оружия запугивали население Глушковского и Кореневского районов Курской области и занимали частные дома. Кроме того, они «неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению».

В конце сентября прошлого года Игнатенко и Маслюков попали в российский плен.

Суд согласился с доказательствами следствия и приговорил Игнатенко и Маслюкова к 14 и 15 годам лишения свободы соответственно. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

В конце января Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Журналист британского издания Sun незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Судже.

Ранее в России вынесли приговоры четверым солдатам ВСУ, напавшим на Курскую область.