В МО раскрыли детали контракта для поступающих в войска беспилотных систем

Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин раскрыл ключевые положения контракта для войск беспилотных систем. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Так, подчеркнул Горемыкин в ходе совещания с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций, базовым принципом заключения контракта является добровольность, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.

Контракт с гражданами, поступающими в данный новый род войск, заключается сроком на один, два или три года — в соответствии с решением кандидата, уточнил замглавы министра обороны.

Отдельно отмечается, что перемещение военнослужащего войск беспилотных систем в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается.

В прошлом году в России появился новый род войск — войска беспилотных систем. В Генштабе заявляли, что в 2026 году ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами.

В настоящее время в России действует указ о частичной мобилизации, где прописано, что «контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до того времени, как будет объявлено о ее завершении.

Ранее МО предложило геймерам вступать в войска беспилотных систем.