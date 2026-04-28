Артиллеристы и подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в апреле уничтожили более 45 пунктов временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС (войска беспилотных систем) с позывным «Карта».

Он уточнил, что благодаря разведке были обнаружены места скопления личного состава и техники ВСУ, а также пункты управления и районы временного размещения.

По словам собеседника агентства, в результате ударов были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, а противник, по оценке российских военных, понес большие потери. Это, в свою очередь нарушило взаимодействие и управление подразделениями ВСУ на линии боевого соприкосновения, отметил «Карта».

До этого сообщалось, что сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» в Харьковской области, которая появилась у небольшого села Зыбина в Волчанском районе. Большинство потерь в ней пришлось на военнослужащих 159-й механизированной бригады ВСУ. Анализ украинских объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни ее солдат.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о наступлении группировки войск «Север».