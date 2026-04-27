В Минобороны РФ рассказали о наступлении группировки войск «Север»

Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» продолжают наступать на нескольких направлениях фронта, создавая полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

«Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — подчеркнули в ведомстве.

27 апреля в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Таратутино в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, установление контроля над Таратутино способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Более того, у Вооруженных сил РФ появилась возможность оперативно вскрывать и уничтожать технику украинских формирований на стратегически важном участке фронта.

За два дня до этого поступила информации о вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Бочково в Харьковской области. В сражениях за этот населенный пункт также участвовала группировка войск «Север».

Ранее в ВС РФ рассказали о полосе безопасности в Днепропетровской области.

 
